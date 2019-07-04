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Під ГПУ перефарбували вимоги вироків у справі Гандзюк

Четвер, 4 липня 2019, 21:51

Під будівлею Генеральної прокуратури в Києві учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" балончиками з фарбою знову написали вимоги до ГПУ.

Про це пише "Громадське радіо".

Повідомляється, що активісти також домалювали пішохідний перехід.

 
Громадське радіо
 
Громадське радіо

Про саму подію організатори писали у Facebook.

"Історія нічому не вчить генпрокурора. Наше питання, де вироки замовникам вбивства Каті, знов замалювали. Сьогодні о 19:30 ми знову запитаємо його про це під ГПУ", – ідеться у повідомленні.

 

Вони також нагадали, що 6 червня "вбивці отримали смішні вироки в обмін на угоду, якою мали здати замовників".

"Минув місяць. Мангер, Гордєєв та Рищук досі на свободі і вже планують свої політичні кар’єри після виборів. Де вироки?", – висловили своє обурення активісти.

Нагадаємо:

  • Як повідомлялося раніше, 4 липня активісти під час Міжнародної конференції в Канаді підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
  • Аваков у відповідь на протест заявив, що у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть бути нові повідомлення про підозру.
  • 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
  • Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • 10 червня близько сотні активістів зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

Теми: напад на ГандзюкГенпрокуратураакції
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