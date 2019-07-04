Під ГПУ перефарбували вимоги вироків у справі Гандзюк

Під будівлею Генеральної прокуратури в Києві учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" балончиками з фарбою знову написали вимоги до ГПУ.

Про це пише "Громадське радіо".

Повідомляється, що активісти також домалювали пішохідний перехід.

Громадське радіо

Громадське радіо

Про саму подію організатори писали у Facebook.

"Історія нічому не вчить генпрокурора. Наше питання, де вироки замовникам вбивства Каті, знов замалювали. Сьогодні о 19:30 ми знову запитаємо його про це під ГПУ", – ідеться у повідомленні.

Вони також нагадали, що 6 червня "вбивці отримали смішні вироки в обмін на угоду, якою мали здати замовників".

"Минув місяць. Мангер, Гордєєв та Рищук досі на свободі і вже планують свої політичні кар’єри після виборів. Де вироки?", – висловили своє обурення активісти.

Нагадаємо: