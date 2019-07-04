У Авакова в Канаді спитали, хто замовив Гандзюк

Активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.

Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у Facebook.

"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала вона.

Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Сам Аваков на своїй сторінці в Twitter повідомив, що мав зустріч з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.

"Водночас, питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим!", - написав він.

З міністром оборони Канади @HarjitSajjan обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.



Водночас,питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим! pic.twitter.com/w1oABS8Y5K — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2019 р.

Пізніше Аваков у відповідь на акцію заявив, що у справі про вбивство Гандзюк можуть бути нові повідомлення про підозру.

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