У Авакова в Канаді спитали, хто замовив Гандзюк
Активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.
Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у Facebook.
"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала вона.
Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Сам Аваков на своїй сторінці в Twitter повідомив, що мав зустріч з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.
"Водночас, питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим!", - написав він.
З міністром оборони Канади @HarjitSajjan обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2019 р.
Водночас,питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим! pic.twitter.com/w1oABS8Y5K
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
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