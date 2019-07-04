У Авакова в Канаді спитали, хто замовив Гандзюк

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Четвер, 4 липня 2019, 07:39

Активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.

Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у Facebook.

"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала вона.

Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Сам Аваков на своїй сторінці в Twitter повідомив, що мав зустріч з міністром оборони Канади, з яким обговорив взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.

"Водночас, питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим!", - написав він.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

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Теми: Аваков напад на Гандзюк Канада


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