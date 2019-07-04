Аваков натякнув на нові підозри у справі Гандзюк

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть бути нові повідомлення про підозру.

Так він відповів на акцію у Канаді, де активісти підняли плакати "Хто замовив Гандзюк?", повідомляє прес-служба МВС.

"Ви вірно сказали про коріння цього вбивства – масштабна системна корупція в керівництві Херсонської області. У МВС не йде зараз слідство, але ви знаєте, що наразі є підозри до двох людей щодо замовлення цього вбивства. Це голова обласної ради та один із помічників народного депутата", - сказав Аваков.

Він нагадав, що також розшукують ще одну людину, яка переховується в ЄС.

"І те, що мені відомо, – це не остання підозра у цій справі", - сказав Аваков.

Глава МВС також відзначив, що 3-6 років ув’язнення, які суд дав п’яти обвинуваченим у нападі на Гандзюк, малі терміни.

"Їм обрано, якщо не помиляюся, 6 років утримання. Це, м’яко кажучи, на наш погляд, недостатньо. Це демотивація і поліцейських, і слідчих, і суспільства. Повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням і судовою системою. Цього балансу зараз, у доброму розумінні, немає", - сказав Аваков.

При цьому він додав, що Україна має кращі показники за кількістю вбивств, нападів на людей чи угонів автомобілів, ніж, наприклад, у США, і це відбувається завдяки щоденній роботі поліції.

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