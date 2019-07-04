Аваков натякнув на нові підозри у справі Гандзюк
Глава МВС Арсен Аваков заявив, що у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть бути нові повідомлення про підозру.
Так він відповів на акцію у Канаді, де активісти підняли плакати "Хто замовив Гандзюк?", повідомляє прес-служба МВС.
"Ви вірно сказали про коріння цього вбивства – масштабна системна корупція в керівництві Херсонської області. У МВС не йде зараз слідство, але ви знаєте, що наразі є підозри до двох людей щодо замовлення цього вбивства. Це голова обласної ради та один із помічників народного депутата", - сказав Аваков.
Він нагадав, що також розшукують ще одну людину, яка переховується в ЄС.
"І те, що мені відомо, – це не остання підозра у цій справі", - сказав Аваков.
Глава МВС також відзначив, що 3-6 років ув’язнення, які суд дав п’яти обвинуваченим у нападі на Гандзюк, малі терміни.
"Їм обрано, якщо не помиляюся, 6 років утримання. Це, м’яко кажучи, на наш погляд, недостатньо. Це демотивація і поліцейських, і слідчих, і суспільства. Повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням і судовою системою. Цього балансу зараз, у доброму розумінні, немає", - сказав Аваков.
При цьому він додав, що Україна має кращі показники за кількістю вбивств, нападів на людей чи угонів автомобілів, ніж, наприклад, у США, і це відбувається завдяки щоденній роботі поліції.
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організаціїнападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- Поліція затримала 5 підозрюваниху нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
- Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.