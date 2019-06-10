Мітинг під ГПУ: активісти вимагають оголосити підозри замовникам вбивства Гандзюк

Близько сотні активістів зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

Активісти розгорнули плакати з іменами ймовірних замовників вбивства.

Зокрема, на них написано Андрій Гордєєв (голова Херсонської ОДА - ред) та Євген Рищук (заступник голови Херсонської ОДА - ред).

Також на футболках було написано: "Хто стоїть за вбивством Гандзюк?", а на асфальті під ГПУ написали - "Вимагаємо вироків замовникам!".

Як пояснив юрист та учасник акції Масі Найєм, люди вимагають, щоб Генпрокуратура закінчила розслідування вбивства Гандзюк, та на основі доказів, отриманих від виконавців вбивства, оголосила підозри замовникам.

Активісти скандували: "Юра, виходь!", а також "А Юра вийде?" і "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Під Генпрокуратурою також були і правоохоронці, які охороняли будівлю ГПУ та спостерігали за тим, що відбувається.

Ніхто з прокурорів до людей поки не виходив.

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