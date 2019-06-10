Мітинг під ГПУ: активісти вимагають оголосити підозри замовникам вбивства Гандзюк
Близько сотні активістів зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.
Активісти розгорнули плакати з іменами ймовірних замовників вбивства.
Зокрема, на них написано Андрій Гордєєв (голова Херсонської ОДА - ред) та Євген Рищук (заступник голови Херсонської ОДА - ред).
Також на футболках було написано: "Хто стоїть за вбивством Гандзюк?", а на асфальті під ГПУ написали - "Вимагаємо вироків замовникам!".
Як пояснив юрист та учасник акції Масі Найєм, люди вимагають, щоб Генпрокуратура закінчила розслідування вбивства Гандзюк, та на основі доказів, отриманих від виконавців вбивства, оголосила підозри замовникам.
Активісти скандували: "Юра, виходь!", а також "А Юра вийде?" і "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Під Генпрокуратурою також були і правоохоронці, які охороняли будівлю ГПУ та спостерігали за тим, що відбувається.
Ніхто з прокурорів до людей поки не виходив.
Нагадаємо:
- 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
- Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
- Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
- Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.
- Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.
- 3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
- У травні поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.