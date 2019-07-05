Разумков: Рішення суду про пережеребкування партій може зірвати вибори
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що рішення суду про пережеребкуваня парій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати парламентські вибори, заплановані на 21 липня.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".
"Насправді ситуація досить небезпечна. Тому що, наскільки мені відомо, частину бюлетенів вже надруковано. 5 млн 200 тисяч. Це означає, що витрачена частина бюджетних коштів, і це може привести до зриву виборів", - зазначив Разумков.
За його словами, для того, щоб передрукувати виборчі бюлетені, потрібно мати додаткові кошти, яких в бюджеті не передбачено, та час.
Голова партії "Слуга народу" вважає, що "це одна з технологій, яка може бути використана" для зриву виборів у Верховну Раду України.
"Я сподіваюся, що ще не пройдено всі інстанції і суд прийме зважене, збалансоване і законне рішення", - сказав він.
Нагадаємо:
- Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій.
- Голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
- 26 червня ЦВК провела жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради. У жеребкуванні взяла участь 21 партія.
- 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
- 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
- 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua