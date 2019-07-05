Разумков: Рішення суду про пережеребкування партій може зірвати вибори

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П'ятниця, 5 липня 2019, 02:49

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що рішення суду про пережеребкуваня парій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати парламентські вибори, заплановані на 21 липня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

"Насправді ситуація досить небезпечна. Тому що, наскільки мені відомо, частину бюлетенів вже надруковано. 5 млн 200 тисяч. Це означає, що витрачена частина бюджетних коштів, і це може привести до зриву виборів", - зазначив Разумков.

За його словами, для того, щоб передрукувати виборчі бюлетені, потрібно мати додаткові кошти, яких в бюджеті не передбачено, та час.

Голова партії "Слуга народу" вважає, що "це одна з технологій, яка може бути використана" для зриву виборів у Верховну Раду України.

"Я сподіваюся, що ще не пройдено всі інстанції і суд прийме зважене, збалансоване і законне рішення", - сказав він.

Нагадаємо:

  • Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій.
  • Голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
  • 26 червня ЦВК провела жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради. У жеребкуванні взяла участь 21 партія. 
  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
  • 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.

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Теми: Разумков Дмитро Слуга народу вибори


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