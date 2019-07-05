У команді Зеленського назрів перший серйозний конфлікт – джерела
Джерела: Співрозмовники "Української правди" в Офісі президента та одному із силових відомств
У нового очільника Служби безпеки України Івана Баканова намітився конфлікт із оточенням голови Офісу президента Андрія Богдана.
Деталі: За словами співрозмовників, Баканов не погоджує з Офісом президента призначення в СБУ.
Також він оточив себе консультантами на кшталт головного військового прокурора Анатолія Матіоса і заступника генпрокурора Миколи Банчука, які "радять" йому людей на посади.
Ще однією причиною конфлікту стало те, що Баканов виступає за збереження скандального департаменту "К" (Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю), від якого спочатку в Офісі президента хотіли позбутися.
Чому це важливо: Через російську агресію кадрова політика очільника СБУ є дуже важливою. Багато хто зацікавлений впливати на неї. У майбутньому конфлікт між групами в президентському оточенні може позначитися на кадровій політиці Зеленського.
Нагадаємо:
- 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
- Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов буде виконувати його обов’язки.
- 5 липня Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ. Заступниками голови СБУ стали Олександр Карпенко і Анатолій Дублик.
- Начальником головного слідчого управління Служби безпеки призначено Богдана Тиводара.