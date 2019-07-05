У команді Зеленського назрів перший серйозний конфлікт – джерела

Джерела: Співрозмовники "Української правди" в Офісі президента та одному із силових відомств

У нового очільника Служби безпеки України Івана Баканова намітився конфлікт із оточенням голови Офісу президента Андрія Богдана.

Деталі: За словами співрозмовників, Баканов не погоджує з Офісом президента призначення в СБУ.

Також він оточив себе консультантами на кшталт головного військового прокурора Анатолія Матіоса і заступника генпрокурора Миколи Банчука, які "радять" йому людей на посади.

Ще однією причиною конфлікту стало те, що Баканов виступає за збереження скандального департаменту "К" (Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю), від якого спочатку в Офісі президента хотіли позбутися.

Чому це важливо: Через російську агресію кадрова політика очільника СБУ є дуже важливою. Багато хто зацікавлений впливати на неї. У майбутньому конфлікт між групами в президентському оточенні може позначитися на кадровій політиці Зеленського.

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