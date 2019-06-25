ЦВК вдруге відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи
Центральна виборча комісія повторно відмовила нардепу-втікачу Олександру Онищенку у реєстрації кандидатом на виборах в Раду.
Таке рішення Комісія ухвалила на засіданні 24 червня, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
"ЦВК вже вдруге відмовляє Онищенку в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні", - йдеться у повідомленні.
Рішення прийняли одноголосно.
Нагадаємо:
- Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
- 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
- Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом у нардепи по 93-му округу у Київській області.
- Рішення на користь Онищенка було ухвалено на підставі поданих ним документів про те, що з 2016 року й по теперішній час Онищенко "перебуває поза межами держави, бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника".
- У свою чергу міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що Мінмолоді та спорту України з серпня 2016 і до теперішнього часу не направляло і не фінансувало участь нардепа-втікача Олександра Онищенка у міжнародних змаганнях, і він не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту.
- Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, яким ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати на окрузі №93 на позачергових парламентських виборах.
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