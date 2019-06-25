ЦВК вдруге відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи

Центральна виборча комісія повторно відмовила нардепу-втікачу Олександру Онищенку у реєстрації кандидатом на виборах в Раду.

Таке рішення Комісія ухвалила на засіданні 24 червня, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"ЦВК вже вдруге відмовляє Онищенку в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні", - йдеться у повідомленні.

Рішення прийняли одноголосно.

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