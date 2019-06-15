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Втікача Онищенка не пустили на вибори

Субота, 15 червня 2019, 16:21
Втікача Онищенка не пустили на вибори

Центральна виборча комісія відмовила нардепу-втікачу Олександру Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи на позачергових парламентських виборах.

Про це у суботу повідомили у прес-службі ЦВК. 

"Комісія відмовила Онищенку, висунутому "Соціалістичної партією України" у виборчому окрузі №93, оскільки ним не дотримано вимоги Конституції та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх 5 років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - пояснили у ЦВК. 

Разом з тим ЦВК на засіданні 15 червня зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, та 22 кандидатів, висунутих політичними партіями: 6 від "Об’єднання "Самопоміч", 2 – від Соцпартії, 13 – від "Громадянської позиції", 1 – від "Аграрної партії України". 

Таким чином станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів: 318 самовисуванців  та 44 – висунутих політичними партіями. 

Нагадаємо,

  • Дострокові вибори до ВР заплановано на 21 липня 2019 року. 
  • Нещодавно нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
  • 14 червня секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що Онищенко подав документи до ЦВК. "За фактом у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях", - розповіла вона.
  • Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
  • Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 
  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
  • За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
  • У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.
  • У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
  • Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.
  • Справу Онищенка скеровано до суду, перше засідання призначене на червень 2019.
  • 22 травня 2019 р. у Печерському суді мало відбутися судове засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд мав вирішити, чи знімати з розшуку Онищенка. 

Українська правда

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Теми: вибориОнищенкоЦВК
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