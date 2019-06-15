Втікача Онищенка не пустили на вибори

Центральна виборча комісія відмовила нардепу-втікачу Олександру Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи на позачергових парламентських виборах.

Про це у суботу повідомили у прес-службі ЦВК.

"Комісія відмовила Онищенку, висунутому "Соціалістичної партією України" у виборчому окрузі №93, оскільки ним не дотримано вимоги Конституції та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх 5 років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - пояснили у ЦВК.

Разом з тим ЦВК на засіданні 15 червня зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, та 22 кандидатів, висунутих політичними партіями: 6 від "Об’єднання "Самопоміч", 2 – від Соцпартії, 13 – від "Громадянської позиції", 1 – від "Аграрної партії України".

Таким чином станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів: 318 самовисуванців та 44 – висунутих політичними партіями.

Нагадаємо,