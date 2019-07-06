Вишинський може вийти під заставу – прокурор Криму
Після рішення Конституційного Суду від 25 червня підозрюваний у держзраді керівник "РИА Новости-Украина" Кирил Вишинський може вийти під заставу.
Про це в своїй статті для DT.UA пише прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.
Він нагадав, що нещодавно КС визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався застосовувати безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою, для підозрюваних у вчиненні державної зради та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки.
"У четвер один із районних судів м. Києва, фактично, дав можливість звільнити з-під варти особу, яка, фінансуючись російською стороною, готувала й розміщувала в мережі Інтернет матеріали антиукраїнського спрямування, що містили заклики до зміни меж території України. Аналогічні рішення потенційно можуть бути прийняті найближчим часом ще у трьох кримінальних провадженнях", – зазначає прокурор.
За словами Мамедова, на 15 липня призначено судове засідання у справі Вишинського, на якому, ймовірно, адвокати клопотатимуть про заставу підозрюваному, а прокуратура АР Крим буде обґрунтовувати ризики його втечі за кордон у разі виходу з СІЗО.
"Маючи прецеденти, ми всі розуміємо, до чого може призвести його вихід з-під варти, хто може заплатити за нього заставу — навіть на космічну суму — й допомогти втекти за кордон з метою подальшого уникнення відповідальності", - додав прокурор АР Крим.
Нагадаємо:
- 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ нацбезпеки, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати м’якіший запобіжний захід, крім тримання під вартою.
- Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.
- У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.
- 3 липня Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід обвинуваченому в державній зраді екс-заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову на цілодобовий домашній арешт.
- У травні 2018 року Вишинського затримали й оголосили йому підозру в державній зраді. Слідство вважає, що сайт "РИА Новости-Украина" публікував заклики, які могли завдати шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.
- 17 травня 2018 року Херсонський міський суд арештував Вишинського.
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