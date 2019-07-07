"Слуга народу" оскаржила рішення суду про повторне жеребкування партій

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Неділя, 7 липня 2019, 02:53

Партія "Слуга народу" подала в Касаційний суд апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування для визначення порядкового номеру партій у виборчому бюлетені.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

У партії підкреслюють, що зміни номерів у списках можуть мати "вкрай негативні наслідки".

Серед таких наслідків "Слуга народу" називає:

спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях;

неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня;

безрезультатні та безповоротні витрати коштів держбюджету, коштів виборчих фондів політичних партій.

Нагадаємо:

  • Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій.
  • Голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
  • 26 червня ЦВК провела жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради. У жеребкуванні взяла участь 21 партія. 
  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
  • 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.
  • Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що рішення суду про пережеребкуваня парій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати парламентські вибори, заплановані на 21 липня.

Українська правда

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Теми: Слуга народу вибори суд


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