"Слуга народу" оскаржила рішення суду про повторне жеребкування партій

Партія "Слуга народу" подала в Касаційний суд апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування для визначення порядкового номеру партій у виборчому бюлетені.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

У партії підкреслюють, що зміни номерів у списках можуть мати "вкрай негативні наслідки".

Серед таких наслідків "Слуга народу" називає:

спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях;

неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня;

безрезультатні та безповоротні витрати коштів держбюджету, коштів виборчих фондів політичних партій.

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