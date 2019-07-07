Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський не знає про зв'язки майбутнього керівника Одещини з сепаратистом

Неділя, 7 липня 2019, 13:43

Президент Володимир Зеленський може призначити голову Одеської ОДА за тиждень.

Про це він повідомив у неділю в Одесі, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осінського. Журналіст опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

"За тиждень", - сказав він на питання, коли планує призначити губернатора.

Зеленський також заявив, що не знає про зв'язки запропонованого президентом та схваленого Кабміном кандидата на посаду голови Одеської ОДА Андрія Андрейчикова з головою партії "Родіна", втікачем-сепаратистом Ігорем Марковим.

"Немає ніяких зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав він.

Нагадаємо:

  • 26 червня уряд схвалив призначення восьми нових глав ОДА, запропонованих Зеленським. Серед них був Андрій Андрейчиков.
  • Як з’ясувала УП, він володіє бізнесом, що спеціалізується на металобрухті. Також Андрейчиков є співвласником іншої компанії разом із соратником проросійського нардепа-втікача Ігоря Маркова, бізнесменом, засудженим за наміри захоплення державної влади, та екс-нардепом, який спонсорував президентську кампанію Зеленського.
  • 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА. Його звинувачували у зв'язках із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим. Водночас повідомляється, що сам Андрейчиков заперечив знайомство з Марковим.
  • 27 червня програма "Схеми" повідомила, що Андрейчиков заробляє на торгівлі з заводом невизнаної "Придністровської молдовської республіки".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: