Зеленський не знає про зв'язки майбутнього керівника Одещини з сепаратистом

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Неділя, 7 липня 2019, 13:43

Президент Володимир Зеленський може призначити голову Одеської ОДА за тиждень.

Про це він повідомив у неділю в Одесі, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осінського. Журналіст опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

"За тиждень", - сказав він на питання, коли планує призначити губернатора.

Зеленський також заявив, що не знає про зв'язки запропонованого президентом та схваленого Кабміном кандидата на посаду голови Одеської ОДА Андрія Андрейчикова з головою партії "Родіна", втікачем-сепаратистом Ігорем Марковим.

"Немає ніяких зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав він.

Нагадаємо:

  • 26 червня уряд схвалив призначення восьми нових глав ОДА, запропонованих Зеленським. Серед них був Андрій Андрейчиков.
  • Як з’ясувала УП, він володіє бізнесом, що спеціалізується на металобрухті. Також Андрейчиков є співвласником іншої компанії разом із соратником проросійського нардепа-втікача Ігоря Маркова, бізнесменом, засудженим за наміри захоплення державної влади, та екс-нардепом, який спонсорував президентську кампанію Зеленського.
  • 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА. Його звинувачували у зв'язках із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим. Водночас повідомляється, що сам Андрейчиков заперечив знайомство з Марковим.
  • 27 червня програма "Схеми" повідомила, що Андрейчиков заробляє на торгівлі з заводом невизнаної "Придністровської молдовської республіки".

Українська правда

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Теми: Зеленський Одеська область


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