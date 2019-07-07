Зеленський не знає про зв'язки майбутнього керівника Одещини з сепаратистом

Президент Володимир Зеленський може призначити голову Одеської ОДА за тиждень.

Про це він повідомив у неділю в Одесі, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осінського. Журналіст опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

"За тиждень", - сказав він на питання, коли планує призначити губернатора.

Зеленський також заявив, що не знає про зв'язки запропонованого президентом та схваленого Кабміном кандидата на посаду голови Одеської ОДА Андрія Андрейчикова з головою партії "Родіна", втікачем-сепаратистом Ігорем Марковим.

"Немає ніяких зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав він.

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