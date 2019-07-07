Зеленський не знає про зв'язки майбутнього керівника Одещини з сепаратистом
Президент Володимир Зеленський може призначити голову Одеської ОДА за тиждень.
Про це він повідомив у неділю в Одесі, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осінського. Журналіст опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.
"За тиждень", - сказав він на питання, коли планує призначити губернатора.
Зеленський також заявив, що не знає про зв'язки запропонованого президентом та схваленого Кабміном кандидата на посаду голови Одеської ОДА Андрія Андрейчикова з головою партії "Родіна", втікачем-сепаратистом Ігорем Марковим.
"Немає ніяких зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав він.
Нагадаємо:
- 26 червня уряд схвалив призначення восьми нових глав ОДА, запропонованих Зеленським. Серед них був Андрій Андрейчиков.
- Як з’ясувала УП, він володіє бізнесом, що спеціалізується на металобрухті. Також Андрейчиков є співвласником іншої компанії разом із соратником проросійського нардепа-втікача Ігоря Маркова, бізнесменом, засудженим за наміри захоплення державної влади, та екс-нардепом, який спонсорував президентську кампанію Зеленського.
- 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА. Його звинувачували у зв'язках із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії "Родина" Ігорем Марковим. Водночас повідомляється, що сам Андрейчиков заперечив знайомство з Марковим.
- 27 червня програма "Схеми" повідомила, що Андрейчиков заробляє на торгівлі з заводом невизнаної "Придністровської молдовської республіки".
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