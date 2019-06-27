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Зеленский упрекнул Медведчука: вспоминает о пленных под выборы

Четверг, 27 июня 2019, 16:46
Зеленский упрекнул Медведчука: вспоминает о пленных под выборы
фото ТАСС

Президент Владимир Зеленский упрекнул кума Владимира Путина Виктора Медведчука в том, что он вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях только за несколько недель до выборов.

Об этом Зеленский заявил на брифинге 27 июня.

По его словам, он ни разу не общался с Медведчукам и не понимает, почему в такой большой независимой страны должны быть такие посредники.

"Он знает мое отношение к этому вопросу... Это очень важный вопрос, почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы?", - сказал он.

27 июня Медведчук встретился в Минске с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником.

На встрече главари боевиков заявили, что в пятницу передадут Медведчуку в Минске четырех человек. РосЗМИ назвали это "жестом доброй воли" со стороны Пушилина и Пасечника.

Медведчук на брифинге, который показал близкий к нему канал "112 Украина", дал понять, что вел переговоры с личной инициативы - и освобождение будет односторонним.

Напомним:

  • Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук при президенте Петре Порошенко из-за своей близости с российским президентом Владимиром Путиным участвовал в переговорах об обмене пленными.
  • Уже под конец своей каденции в апреле этого года Порошенко прекратил встречи с Медвечуком и поручил Службе безопасностиУкраины проверить, нужно ли участие кума Путина в переговорах об освобождении заложников.
  • Медведчук перед этим озвучил свой план по "установлению мира".
  • В команде нового президента Владимира Зеленского хотели исключить Медведчука из переговоров, но кум Путина заявлял, что это не удастся.
  • Также Медведчук обещал дальше вести переговоры якобы ради "мира" и вести партию в парламент ради реализации Минских соглашений.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийМедведчуквиборыполитзаключенныепленные
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