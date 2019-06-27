Главари "ДНР" и "ЛНР" передадут Медведчуку 4 пленных – росСМИ
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Четверг, 27 июня 2019, 13:28
Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц.
Об этом сообщает российский ТАСС.
"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - ответил Пушилин на просьбу украинского политика и кума президента России Виктора Медведчука.
По словам Пасечника, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку.
Соратник Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен.
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