Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц.

Об этом сообщает российский ТАСС.

"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - ответил Пушилин на просьбу украинского политика и кума президента России Виктора Медведчука.

По словам Пасечника, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку.

Соратник Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен.