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Главари "ДНР" и "ЛНР" передадут Медведчуку 4 пленных

Четверг, 27 июня 2019, 13:28
Главари ДНР и ЛНР передадут Медведчуку 4 пленных
Наталия Федосенко, ТАСС

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие Виктору Медведчуку на освобождение четырех удерживаемых лиц.

Об этом шла речь на их встрече в Минске, сообщает российский ТАСС.

"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - ответил Пушилин на просьбу украинского политика и кума президента России Медведчука.

По словам Пасечника, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку

ТАСС называет это "жестом доброй воли" со стороны Пушилина и Пасечника.

Медведчук отметил, что "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР".

Он допустил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом, но это его "не остановит".

Соратник Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен.

Список Рабинович никак не комментирует, но в нем значатся Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

 

Виктор Медведчук на брифинге, который показал близкий к нему канал "112 Украина", дал понять, что вел переговоры по личной инициативе – и освобождение будет односторонним.

Он отметил, что прошло ровно полтора года с последнего обмена, который был 27 декабря 2017 года.

По словам Медведчука, были договоренности об обмене на первом этапе 306 на 74 человек, а на втором этапе – "всех установленных на всех установленных". Этот обмен якобы должен было произойти в январе-феврале 2018 года, но не состоялся из-за позиции президента Петра Порошенко.

Пророссийский политик отметил, что с мая 2018 года перестал ездить в Минск.

"После прихода нового президента Владимира Зеленского он, к сожалению, тоже в этих вопросах не сдвинулся с места. Эта формула являлась и является приемлемой и она может быть реализована", – заявил он.

"Поэтому я обратился к Леониду Ивановичу и к Денису Владимировичу, увидев, что господин Зеленский не собирается, в том числе, освобождать или проводить обмены", – объяснил Медведчук.

 

"Последняя наша встреча с Денисом Владимировичем Пушилиным 7 июня на полях Международного экономического саммита в Санкт-Петербурге тоже касалась этого вопроса. Я обратился с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и Луганске", – сказал он.

"Подобный шаг, мотивировал я, был бы односторонним, но важным гумантиарным шагом со стороны Донецка и Луганска", – уточнил Медведчук.

Отметим, что оживление темы освобождения пленных происходит в преддверии парламентских выборов.

Напомним:

  • Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук при президенте Петре Порошенко из-за своей близости с российским президентом Владимиром Путиным участвовал в переговорах об обмене пленными.
  • Уже под конец своей каденции в апреле этого года Порошенко прекратил встречи с Медвечуком и поручил Службе безопасности Украины проверить, нужно ли участие кума Путина в переговорах об освобождении заложников.
  • Медведчук перед этим озвучил свой план по "установлению мира".
  • В команде нового президента Владимира Зеленского хотели исключить Медведчука из переговоров, но кум Путина заявлял, что это не удастся.
  • Также Медведчук обещал дальше вести переговоры якобы ради "мира" и вести партию в парламент ради реализации Минских соглашений.

УП, дополнено

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Темы: МедведчукпленныеДонбассДНРЛНР
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