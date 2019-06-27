Главари "ДНР" и "ЛНР" передадут Медведчуку 4 пленных
Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие Виктору Медведчуку на освобождение четырех удерживаемых лиц.
Об этом шла речь на их встрече в Минске, сообщает российский ТАСС.
"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - ответил Пушилин на просьбу украинского политика и кума президента России Медведчука.
По словам Пасечника, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку.
ТАСС называет это "жестом доброй воли" со стороны Пушилина и Пасечника.
Медведчук отметил, что "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР".
Он допустил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом, но это его "не остановит".
Соратник Медведчука по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен.
Список Рабинович никак не комментирует, но в нем значатся Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
Виктор Медведчук на брифинге, который показал близкий к нему канал "112 Украина", дал понять, что вел переговоры по личной инициативе – и освобождение будет односторонним.
Он отметил, что прошло ровно полтора года с последнего обмена, который был 27 декабря 2017 года.
По словам Медведчука, были договоренности об обмене на первом этапе 306 на 74 человек, а на втором этапе – "всех установленных на всех установленных". Этот обмен якобы должен было произойти в январе-феврале 2018 года, но не состоялся из-за позиции президента Петра Порошенко.
Пророссийский политик отметил, что с мая 2018 года перестал ездить в Минск.
"После прихода нового президента Владимира Зеленского он, к сожалению, тоже в этих вопросах не сдвинулся с места. Эта формула являлась и является приемлемой и она может быть реализована", – заявил он.
"Поэтому я обратился к Леониду Ивановичу и к Денису Владимировичу, увидев, что господин Зеленский не собирается, в том числе, освобождать или проводить обмены", – объяснил Медведчук.
"Последняя наша встреча с Денисом Владимировичем Пушилиным 7 июня на полях Международного экономического саммита в Санкт-Петербурге тоже касалась этого вопроса. Я обратился с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и Луганске", – сказал он.
"Подобный шаг, мотивировал я, был бы односторонним, но важным гумантиарным шагом со стороны Донецка и Луганска", – уточнил Медведчук.
Отметим, что оживление темы освобождения пленных происходит в преддверии парламентских выборов.
Напомним:
- Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук при президенте Петре Порошенко из-за своей близости с российским президентом Владимиром Путиным участвовал в переговорах об обмене пленными.
- Уже под конец своей каденции в апреле этого года Порошенко прекратил встречи с Медвечуком и поручил Службе безопасности Украины проверить, нужно ли участие кума Путина в переговорах об освобождении заложников.
- Медведчук перед этим озвучил свой план по "установлению мира".
- В команде нового президента Владимира Зеленского хотели исключить Медведчука из переговоров, но кум Путина заявлял, что это не удастся.
- Также Медведчук обещал дальше вести переговоры якобы ради "мира" и вести партию в парламент ради реализации Минских соглашений.