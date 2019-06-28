Освобожденные украинцы прибыли в Киев, Медведчук ответил Зеленскому

Четверо освобожденных в пятницу из плена боевиков украинцев прилетели в Киев.

Дмитрий Великий, которого удерживали в Макеевской колонии (МИК-32), в комментарии журналистам отметил, что чувствует себя хорошо.

При этом он не стал комментировать обстоятельства, как попал в плен и факт своего пребывания в розыске.

На вопрос, зачем их везли из Донбасса через Ростов и Минск, Великий сказал: "Нам ничего не объясняли".

Другие освобождены украинцы также рассказали, что узнали о том, что планируется их освобождение, несколько дней назад.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в комментарии "112 Украина" заявил, что будет и дальше проводить работу по освобождению удерживаемых в ОРДЛО и РФ украинцев.

Он подчеркнул, что речь идет об одностороннем освобождении, а не обмене, потому что "переговорами об обмене должна заниматься власть".

По словам Медведчука, освобожденные украинцы были доставлены с оккупированного Донбасса именно в Минск, потому что так захотели "представители Донецка и Луганска". Они же, по словам Медведчука, определили лиц, подлежащих освобождению.

Кум Владимира Путина также прокомментировал упрек президента Владимира Зеленского, который заявил, что Медведчук поднимает вопрос освобождения пленных "только под выборы".

"Зеленский спрашивает, почему Медведчук занимается вопросами мира и освобождения перед выборами, я ему отвечаю: я этим занимаюсь с 2014 года, когда, я думаю, он еще не думал о президентстве, и буду заниматься дальше, независимо от его пожеланий, от его воли или от каких-либо его поручений, в которых я и наша партия не нуждаемся", - сказал Медведчук.

Напомним,