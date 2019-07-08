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Секретар РНБО про "телеміст" пропаганди: Припиніть істерику, працюємо

Понеділок, 8 липня 2019, 09:46
Секретар РНБО про телеміст пропаганди: Припиніть істерику, працюємо

Джерело: акаунт Олександра Данилюка у Facebook

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.

Олександр Данилюк: "Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні".

"Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями", - підсумував секретар РНБО.

Що було раніше: Об’єднані націоналісти дали добу президенту України Володимиру Зеленському на те, щоб він "адекватно відреагував" на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Росcия 24" та пропагандистами з телеканалу NewsOne.

Історія питання:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".

Українська правда

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Теми: РНБОРосіяпропаганда
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