Секретар РНБО про "телеміст" пропаганди: Припиніть істерику, працюємо

Джерело: акаунт Олександра Данилюка у Facebook

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.

Олександр Данилюк: "Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні".

"Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями", - підсумував секретар РНБО.

Що було раніше: Об’єднані націоналісти дали добу президенту України Володимиру Зеленському на те, щоб він "адекватно відреагував" на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Росcия 24" та пропагандистами з телеканалу NewsOne.

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