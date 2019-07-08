Верховний суд скасував пережеребкування партій

Джерело: акаунт у Facebook секретаря ЦВК Наталі Бернацької, прес-служба Касаційного адміністративного суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного адмінсуду про повторне жеребкування партій.

Наталя Бернацька: "Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути! PS. Давно я так не хвилювалася".

Рішення суд виніс 8 липня.

Прес-служба Касаційного адміністративного суду у коментарі "Українській правді": "Постанова про скасування судового рішення від 8 липня. Апеляційні скарги ЦВК, політичних партій "Слуга народу", "Сила і честь", "Опозиційний блок" - задовольнити. Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 липня 2019 року скасоване".

Чому це важливо: 21 липня в Україні мають відбутися вибори до Верховної Ради. На момент судового рішення про пережеребкування ЦВК уже видрукувала фактично 5 мільйонів 200 бюлетенів, зупинка цього процесу і проведення нового жеребкування, за словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, могли призвести до зриву виборів.

Що було раніше: 4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд за позовом Аграрної партії України зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій.

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