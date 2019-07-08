NewsOne скасував телеміст з телеканалом Кремля
Телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, заявив, що скасовує так званий телемарафон "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.
Відповідна заява опублікована на сайті телеканалу.
У своїй заяві NewsOne стверджує, що через спробу "організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей" розпочалась масова інформаційна атака телеканалу.
Зокрема, зазначається, що крім акцій протесту, були також і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких.
На телеканалі вважають, що подібні дії повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи.
"Ми вважаємо, що людське життя є головною і абсолютною цінністю, і тому питання припинення війни, встановлення миру і повернення українських полонених додому повинні бути головним питанням для обговорення всіма українськими ЗМІ. Хіба повинні журналісти, які проголошують такий порядок, жити в страху за свої сім'ї?", - сказано у заяві.
"Тому телеканал NewsOne повідомляє про те, що в зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити"", - заявили на телеканалі.
Нагадаємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покаратиканали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що замість телемісту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.