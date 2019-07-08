NewsOne скасував телеміст з телеканалом Кремля

Телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, заявив, що скасовує так званий телемарафон "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.

Відповідна заява опублікована на сайті телеканалу.

У своїй заяві NewsOne стверджує, що через спробу "організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей" розпочалась масова інформаційна атака телеканалу.

Зокрема, зазначається, що крім акцій протесту, були також і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких.

На телеканалі вважають, що подібні дії повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи.

"Ми вважаємо, що людське життя є головною і абсолютною цінністю, і тому питання припинення війни, встановлення миру і повернення українських полонених додому повинні бути головним питанням для обговорення всіма українськими ЗМІ. Хіба повинні журналісти, які проголошують такий порядок, жити в страху за свої сім'ї?", - сказано у заяві.

"Тому телеканал NewsOne повідомляє про те, що в зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити"", - заявили на телеканалі.

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