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NewsOne скасував телеміст з телеканалом Кремля

Понеділок, 8 липня 2019, 13:19
NewsOne скасував телеміст з телеканалом Кремля

Телеканал NewsOne  Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, заявив, що скасовує так званий телемарафон "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.

Відповідна заява опублікована на сайті телеканалу.

У своїй заяві NewsOne стверджує, що через спробу "організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей" розпочалась масова інформаційна атака телеканалу.

Зокрема, зазначається, що крім акцій протесту, були також і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких.

На телеканалі вважають, що подібні дії повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи.

"Ми вважаємо, що людське життя є головною і абсолютною цінністю, і тому питання припинення війни, встановлення миру і повернення українських полонених додому повинні бути головним питанням для обговорення всіма українськими ЗМІ. Хіба повинні журналісти, які проголошують такий порядок, жити в страху за свої сім'ї?", - сказано у заяві.

"Тому телеканал  NewsOne повідомляє про те, що в зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити"", - заявили на телеканалі.

Нагадаємо:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".
  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.
  • Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покаратиканали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що замість телемісту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.  

Українська правда

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Теми: телебаченняРосіяПутінМедведчук
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