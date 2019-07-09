САП погодила підозри міністру й кільком головам ОДА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозри одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" 8 липня.

"Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз задача детективів – належним чином вручити цю підозру", – сказав він.

"Також іде процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям", – заявив Холодницький.

"Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", – додав він.

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Генерале Холодницький – на вихід

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