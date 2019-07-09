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САП погодила підозри міністру й кільком головам ОДА

Вівторок, 9 липня 2019, 08:49
САП погодила підозри міністру й кільком головам ОДА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозри одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" 8 липня.

"Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз задача детективів – належним чином вручити цю підозру", – сказав він.

"Також іде процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям", – заявив Холодницький.

"Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", – додав він.

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Генерале Холодницький – на вихід

Нагадаємо:

  • У червні Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях.
  • Центр протидії корупції поскаржився на Холодницького до КДКП, тому що очільник САП не задекларував частину доходу в деклараціях за 2016-2017 рр.
  • У березні департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури готував текст підозри Холодницькому.
  • Перший епізод стосувався підбурення Холодницьким свідка до неправдивих свідчень і штучного створенням доказів захисту. Йдеться про провадження щодо спроби дачі хабара в.о. міністру охорони здоров’я Уляні Супрун.
  • Другий епізод стосувався втручання в діяльність судді з метою завадити виконанню ним службових обов’язків та домогтися винесення неправосудного рішення.
  • 26 липня 2018 року комісія прокурорів на основі свідчень прокурорів САП та людей, пов'язаних із матеріалами прослуховування з його кабінету виснесла Холодницькому догану.
  • Згодом Холодницький заявляв, що його знову прослуховує Національне антикорупційне бюро.
  • Також він відмовлявся йти у відставку через позицію директора НАБУ Артема Ситника.

УП, оновлено
Теми: Антикорупційна прокуратураХолодницькийКабінет міністрів
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