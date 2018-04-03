Стало відомо, які епізоди заявлені у скарзі Ситника щодо Холодницького

У скарзі глави НАБУ Артема Ситника згадуються епізоди втручання керівника САП Назара Холодницького щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар Уляні Супрун.

Про це "Українській правді" повідомило джерело.

Про ці епізоди зазначається у дисциплінарній скарзі, яку підписав глава НАБУ Артем Ситник на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Записано розмову Холодницького з депутатом Георгієм Логвинським ("Народний Фронт"), який проходить по 3 провадженнях НАБУ, в одному з них фігурує 1 заступник Мін’юсту Наталія Бернацька", - розповіло джерело.

На записах Логвинський питає про хід слідства у цих справах. Холодницький відповідає, що "повністю контролює ситуацію і що повідомить Логвінського про подальші дії".

"Потім Холодницький викликав прокурора Сергія Козачину, який повідомив, що бачить підстави для повідомлення про підозру. На це Холодницький сказав, що не хоче сваритися з Логвинським, бо той прикривається відносинами з Джемілєвим і Чубаровим, а також має зв’язки в ПАРЄ, Кнесеті та посольстві Ізраїлю. При цьому Холодницький вживав чисельні нецензурні вислови та антисемітські випади", - інформує джерело.

За його інформацією, Холодницький спробував переконати Козачину про безперспективність справ проти Логвинського та про необхідність прийняти рішення у справах, які би гарантували потрібний нардепу розвиток подій.

"Записано розмову щодо двох проваджень, в яких фігурує Олег Бахматюк. Перше - це надання НБУ в порушення норм законодавства стабкредиту "ВАБ Банку" під заставу нерухомості. Друге - це зловживання чиновників ДФС , що дозволило холдингу "Авангард" заволодіти 1 млрд як незаконного відшкодування ПДВ", - веде далі джерело УП.

За його твердженнями, Холодницький вимагав від прокурора Козачини надати інформацію про хід слідства начебто через погрозу Бахматюка провести акції протесту під САП.

Потім глава САП вимагав від свого підлеглого Кривенка передати справу Бахматюка іншому органу, забравши у НАБУ.

"Хоча тільки НАБУ підслідна стаття, за якою було відкрито провадження. 7 березня Холодницький визначив підслідність цієї справи за Нацполіцією", - говорить джерело.

Крім того, записані розмови керівника САП щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

"Зокрема, попри запевнення заступника САП Кривенка у достатності доказів для повідомлення Труханову про підозру, Холодницький надав йому незаконну вказівку про непритягнення Труханова до відповідальності", - стверджує джерело.

За його інформацією, Холодницький був обізнаний про графік переміщення осіб, які проходять по справі Труханова, що "підтверджує факти його позапроцесуального спілкування з ними".

Також Холодницький давав вказівки Кривенку щодо непроведення активних слідчих дій у справі Труханова.

У записаній розмові щодо колишньої глави НАЗК Наталії Корчак йдеться про невнесення нею в декларацію права користування автомобілем.

"Зокрема, Холодницький заслухав прокурора в цій справі Андрія Довганя, після чого заступник Холодницького Кривенко повернув детективам НАБУ без погодження клопотання про виїмку в готелі у селі Шешори Івано-Франківської області, де проживала Корчак", - розповіло джерело.

Ще один епізод стосується розслідування щодо помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун у змові з мером Вишневого Іллею Діковим.

"Холодницький попередив заступника директора ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдінг" Сергія Кафтя про можливі обшуки, розголосив деталі провадження, підбурював до дачі неправдивих свідчень, надав інструкції про те, що він має говорити під час допиту", - наголошує джерело.

За його твердженнями, записано, як Холодницький у розмові з прокурором Романом Симківим, вживаючи нецензурну лайку та принижуючи підлеглого, сказав Симківу, що Кафтя є його другом.

Холодницький дав вказівку Симківу покарати детективів НАБУ, які допитали Кафтя без його відома.

Також Холодницький дізнався, що детектив НАБУ без його відома погодив у САП чотири клопотання про обшуки в офісі "Акварелі Девелопмент Холдінг".

"Холодницький доручив своєму заступнику Кривенку подзвонити судді та наказати не розглядати ці клопотання. Кривенко пообіцяв Холодницькому подзвонити о 8 ранку голові Соломянського суду з цього питання", - говорить джерело.

Наступного дня детектив НАБУ не зміг отримати ухвалу про обшуки в офісі "Акварелі Девелопмент Холдінг", бо "заступник суду отримала дзвінок від Кривенка з проханням не видавати детективу НАБУ ухвалу через начебто помилку в клопотанні".

Як повідомлялося, в березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

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