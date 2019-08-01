Представник Зеленського розповів, як швидко сформують новий уряд

Джерело: Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі телеканалу "1+1"

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий уряд сформують одразу після першого засідання нової Верховної Ради.

Пряма мова: "Коаліціади не буде. Все буде швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований в перший або другий день роботи нового парламенту.

Якщо "Голос" захоче, то він може зайти прямо в перший день роботи нового парламенту в коаліцію.

Зараз серпень, всі домовленості, які хтось хоче робити, можна в серпні робити, щоб потім час не витрачати.

У нас часу не багато, Україні потрібні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які треба швидко проводити, тому кожен день будуть нові рішення".

Деталі: За словами Геруса, парламент збереться на початку вересня.

Історія питання:

Раніше Герус заявляв, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере все міністерські крісла. Він натякнув на монобільшість, тобто "Слугу народу".

21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.

22 липня керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів, але, ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.

За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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