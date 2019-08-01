Представник Зеленського розповів, як швидко сформують новий уряд
Джерело: Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі телеканалу "1+1"
Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий уряд сформують одразу після першого засідання нової Верховної Ради.
Пряма мова: "Коаліціади не буде. Все буде швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований в перший або другий день роботи нового парламенту.
Якщо "Голос" захоче, то він може зайти прямо в перший день роботи нового парламенту в коаліцію.
Зараз серпень, всі домовленості, які хтось хоче робити, можна в серпні робити, щоб потім час не витрачати.
У нас часу не багато, Україні потрібні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які треба швидко проводити, тому кожен день будуть нові рішення".
Деталі: За словами Геруса, парламент збереться на початку вересня.
Історія питання:
- Раніше Герус заявляв, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере все міністерські крісла. Він натякнув на монобільшість, тобто "Слугу народу".
- 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
- 22 липня керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів, але, ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.
- За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
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