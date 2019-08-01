Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Станиці Луганській почали розміновувати територію біля зруйнованого мосту

Четвер, 1 серпня 2019, 15:25

Джерело: повідомлення Станично-Луганської районної державної адміністрації

Державна служба з надзвичайних ситуації почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.

Повідомлення РДА: "Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська". Це наступний крок з нашого боку для ремонту моста".

 
 
 

Що було раніше: Тристороння контактна група на засіданні в Мінську домовилася з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьДонбасРозведення сил
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: