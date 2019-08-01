У Станиці Луганській почали розміновувати територію біля зруйнованого мосту

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Четвер, 1 серпня 2019, 15:25

Джерело: повідомлення Станично-Луганської районної державної адміністрації

Державна служба з надзвичайних ситуації почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.

Повідомлення РДА: "Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська". Це наступний крок з нашого боку для ремонту моста".

 
 
 

Що було раніше: Тристороння контактна група на засіданні в Мінську домовилася з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

Українська правда

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Теми: Луганська область


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