У Станиці Луганській почали розміновувати територію біля зруйнованого мосту
Четвер, 1 серпня 2019, 15:25
Джерело: повідомлення Станично-Луганської районної державної адміністрації
Державна служба з надзвичайних ситуації почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
Повідомлення РДА: "Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська". Це наступний крок з нашого боку для ремонту моста".
Що було раніше: Тристороння контактна група на засіданні в Мінську домовилася з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
Історія питання:
- Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
Українська правда