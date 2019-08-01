Скасування назв Бандери і Шухевича у Києві: рішення оскаржив інститут В'ятровича

Джерело: "Радіо Свобода".

Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо перейменування проспектів Московського і Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

Пряма мова юриста Українського інституту національної пам'яті Сергія Рябенка: "Всі обгрунтування щодо відсутності порушень прав позивачів, неправильного застосування судом першої інстанції норм процесуального права, неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин норм законів "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки", неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин і "Про присвоєння юридичним особам і об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" були подані до Окружного адміністративного суду".

Що було раніше: У червні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича

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