Голова АП Богдан про свою люстрацію: Я потрапив під цей закон абсолютно несправедливо

Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

Про це Андрій Богдан розповів в ефірі "112-Україна".

"Я потрапив під цей закон про люстрацію абсолютно несправедливо", - заявив він.

За словами голови Адміністрації президента Зеленського, він "закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила два мільярди гривень в рік при всіх владах і автор цієї корупційної схеми при міністерстві юстиції в реєстрах був одним з авторів закону про люстрацію".

"І так сталося, наші попередники приймали цей закон, що саме голова Адміністрації президента та його заступники виведені з-під державної служби і якщо я можу займати якусь посаду на території України – це або голова Адміністрації президента або заступники, тому в цьому немає жодного порушення, ні норм моралі ні норм закону", - зазначив Богдан.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

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