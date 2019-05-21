Голова АП Богдан про свою люстрацію: Я потрапив під цей закон абсолютно несправедливо
Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
Про це Андрій Богдан розповів в ефірі "112-Україна".
"Я потрапив під цей закон про люстрацію абсолютно несправедливо", - заявив він.
За словами голови Адміністрації президента Зеленського, він "закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила два мільярди гривень в рік при всіх владах і автор цієї корупційної схеми при міністерстві юстиції в реєстрах був одним з авторів закону про люстрацію".
"І так сталося, наші попередники приймали цей закон, що саме голова Адміністрації президента та його заступники виведені з-під державної служби і якщо я можу займати якусь посаду на території України – це або голова Адміністрації президента або заступники, тому в цьому немає жодного порушення, ні норм моралі ні норм закону", - зазначив Богдан.
Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.
- "Схеми" повідомляли, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі.