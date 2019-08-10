ООС: 6 обстрілів позицій військових

Збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 10 серпня повідомив штаб ООС.

Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 2 рази.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції ЗСУ. Обстріли велися поблизу Світлодарська і селища Пищевик.", - звітують у штабі.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - запевнили військові.

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