ООС: 6 обстрілів позицій військових

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Субота, 10 серпня 2019, 07:37

Збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 10 серпня повідомив штаб ООС

Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 2 рази.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції ЗСУ. Обстріли велися поблизу Світлодарська і селища Пищевик.", - звітують у штабі.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - запевнили військові.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас


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