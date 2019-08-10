ООС: 6 обстрілів позицій військових
Збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.
Про ситуацію станом на 7 годину 10 серпня повідомив штаб ООС.
Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 2 рази.
"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції ЗСУ. Обстріли велися поблизу Світлодарська і селища Пищевик.", - звітують у штабі.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - запевнили військові.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.