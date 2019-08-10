ООС: 6 обстрелов позиций военных
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 10 августа сообщил штаб ООС.
Враг обстреливал позиции украинсокой армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 2 раза.
"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксовано. От начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции ВСУ. Обстрелы велись вблизи Светлодарска и поселка Пищевик", - отчитываются в штабе.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" - заверили военные.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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