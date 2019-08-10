ООС: 6 обстрелов позиций военных

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Суббота, 10 августа 2019, 07:37

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 10 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинсокой армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 2 раза.

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксовано. От начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции ВСУ. Обстрелы велись вблизи Светлодарска и поселка Пищевик", - отчитываются в штабе.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" - заверили военные.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс


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