День Незалежності від Зеленського: марш ветеранів, хвилина мовчання та музичний флешмоб
Джерело: Офіс президента України
Святкування Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться у новому форматі, у плані заходів - ушанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
Деталі: В ОПУ оприлюднили план заходів святкування 28-ї річниці Незалежності України.
"Головний акцент урочистостей – діти як майбутнє країни", заявили в офісі президента.
Вранці 24 серпня відбудеться ушанування пам'яті героїв, загиблих за свободу та незалежність.
Церемонія стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.
Участь у пам’ятному заході візьмуть президент Володимир Зеленський та його родина, а також рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО і діти.
"Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела. В рамках святкування на Майдані Незалежності відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти".
Також анонсовано нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, яке розпочнеться близько 9:50.
"Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів", - повідомили в ОПУ.
Передісторія:
- На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вручити військовим у вигляді премій.
- "Ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - заявив Зеленський.
- Колишній президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".
- Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про направлення 300 мільйонів на премії військовим, але запропонував знайти кошти на проведення параду на День Незалежності.
- Згодом глава офісу президента Андрій Богдан заявив, що у 2019 році День Незалежності святкуватимуть у новому форматі: за його словами, відбудеться хода гідності, в якій візьмуть участь представники різних військ, учасники АТО, медики, вчителі, волонтери і керівництво країни.
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