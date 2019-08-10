День Незалежності від Зеленського: марш ветеранів, хвилина мовчання та музичний флешмоб

Джерело: Офіс президента України

Святкування Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться у новому форматі, у плані заходів - ушанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.

Деталі: В ОПУ оприлюднили план заходів святкування 28-ї річниці Незалежності України.

"Головний акцент урочистостей – діти як майбутнє країни", заявили в офісі президента.

Вранці 24 серпня відбудеться ушанування пам'яті героїв, загиблих за свободу та незалежність.

Церемонія стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Участь у пам’ятному заході візьмуть президент Володимир Зеленський та його родина, а також рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО і діти.

"Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела. В рамках святкування на Майдані Незалежності відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти".

Також анонсовано нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, яке розпочнеться близько 9:50.

"Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів", - повідомили в ОПУ.

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