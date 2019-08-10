День Независимости от Зеленского: марш ветеранов, минута молчания и музыкальный флешмоб

Источник: Офис президента Украины

Празднование Дня Независимости Украины 24 августа пройдет в новом формате, в плане мероприятий - чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.

Детали: В ОПУ обнародовали план мероприятий празднования 28-й годовщины Независимости Украины.

Утром 24 августа состоится чествование памяти героев, погибших за свободу и независимость.

Церемония стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где будет объявлена общенациональная минута молчания.

Участие в памятном мероприятии примут президент Владимир Зеленский и его семья, а также родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети.

"Под звуки колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла. В рамках празднования на Майдане пройдет музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты".

Также анонсировано награждения Украинской, которые достигли успехов в разных сферах, которое начнется около 9:50.

"Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов", - сообщили в ОПУ.