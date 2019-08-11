ООС: 13 обстрілів, один військовий загинув

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Неділя, 11 серпня 2019, 07:31

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Про ситуацію станом на 7 годину 11 серпня повідомив штаб ООС

Український військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 4 рази.

"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано",- повідомили у штабі.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас війна


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