"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано",- повідомили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 4 рази.

Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Український військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Про ситуацію станом на 7 годину 11 серпня повідомив штаб ООС .

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

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