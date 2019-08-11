ООС: 13 обстрелов, один военный погиб
В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
О ситуации по состоянию на 7 часов 11 августа сообщил штаб ООС.
Украинский военный погиб при выполнении боевого задания.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 4 раза.
"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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