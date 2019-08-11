В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один военный ранен.

О ситуации по состоянию на 7 часов 11 августа сообщил штаб ООС.

Украинский военный погиб при выполнении боевого задания. Кроме того, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 4 раза.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Напомним: