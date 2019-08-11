ООС: 13 обстрелов, один военный погиб

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Воскресенье, 11 августа 2019, 07:31

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

О ситуации по состоянию на 7 часов 11 августа сообщил штаб ООС.

Украинский военный погиб при выполнении боевого задания.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 4 раза.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс война


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