ООС: 13 обстрелов, один военный погиб, один ранен
В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один военный ранен.
О ситуации по состоянию на 7 часов 11 августа сообщил штаб ООС.
Украинский военный погиб при выполнении боевого задания. Кроме того, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 4 раза.
"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.