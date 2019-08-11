Вибухи на складі боєприпасів в РФ: кількість постраждалих зросла до 31

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Неділя, 11 серпня 2019, 23:15

Джерело: ТАСС

Загальна кількість постраждалих в результаті вибухів на військовому складі під Ачинськом (Красноярський край) зросла до 31.

Деталі: У регіональному МОЗ повідомили про сімнадцятого постраждалого після повторних вибухів на військовому складі, що відбулися 9 серпня.

"З'явився 17 постраждалий, його госпіталізовано", - повідомили у відомстві.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про 16 постраждалих.

Після повторних вибухів були госпіталізовані 6 осіб, двоє з них - військовослужбовці.

Передісторія:

  • В результаті вибухів на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини під Ачинском, які відбулися 5 серпня, постраждали 14 осіб, одна людина загинула.
  • Повідомлялося про евакуацію особового складу з арсеналу і понад 3 тис. осіб місцевого населення в радіусі 20 км від сховища.
  • У Міноборони РФ заявили, що причиною пожежі і вибухів, за попередніми даними, міг бути людський фактор.
  • 9 серпня біля арсеналу під Ачинськом відбулися нові вибухи. У регіональному МОЗ повідомили про 11 постраждалих. Влада Ачинського району оголосила про введення режиму НС.

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Теми: Росія вибух жертви


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