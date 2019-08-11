Вибухи на складі боєприпасів в РФ: кількість постраждалих зросла до 31
Джерело: ТАСС
Загальна кількість постраждалих в результаті вибухів на військовому складі під Ачинськом (Красноярський край) зросла до 31.
Деталі: У регіональному МОЗ повідомили про сімнадцятого постраждалого після повторних вибухів на військовому складі, що відбулися 9 серпня.
"З'явився 17 постраждалий, його госпіталізовано", - повідомили у відомстві.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про 16 постраждалих.
Після повторних вибухів були госпіталізовані 6 осіб, двоє з них - військовослужбовці.
Передісторія:
- В результаті вибухів на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини під Ачинском, які відбулися 5 серпня, постраждали 14 осіб, одна людина загинула.
- Повідомлялося про евакуацію особового складу з арсеналу і понад 3 тис. осіб місцевого населення в радіусі 20 км від сховища.
- У Міноборони РФ заявили, що причиною пожежі і вибухів, за попередніми даними, міг бути людський фактор.
- 9 серпня біля арсеналу під Ачинськом відбулися нові вибухи. У регіональному МОЗ повідомили про 11 постраждалих. Влада Ачинського району оголосила про введення режиму НС.
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