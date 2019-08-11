Взрывы на складе боеприпасов в РФ: количество пострадавших возросло до 31
Воскресенье, 11 августа 2019, 23:15
Источник: ТАСС
Общее количество пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском (Красноярский край) возросло до 31.
Детали: В региональном Минздраве сообщили о семнадцатом пострадавшем после повторных взрывов на военном складе, которые произошли 9 августа.
"Появился 17 пострадавший, он госпитализирован", - сообщили в ведомстве. Ранее в Минздраве сообщали о 16 пострадавших.
После повторных взрывов были госпитализированы 6 человек, двое из них - военнослужащие.
Предыстория:
- В результате взрывов на складе материально-технического обеспечения воинской части под Ачинском, которые произошли 5 августа, пострадали 14 человек, один человек погиб.
- Сообщалось об эвакуации личного состава склада и более 3 тыс. человек местного населения в радиусе 20 км от хранилища.
- В Минобороны РФ заявили, что причиной пожара и взрывов, по предварительным данным, мог быть человеческий фактор.
- 9 августа возле арсенала под Ачинском произошли новые взрывы. В региональном Минздраве сообщил об 11 пострадавших. Власти Ачинского района объявили о введении режима ЧС.