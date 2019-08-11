Взрывы на складе боеприпасов в РФ: количество пострадавших возросло до 31

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Воскресенье, 11 августа 2019, 23:15

Источник: ТАСС 

Общее количество пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском (Красноярский край) возросло до 31. 

Детали: В региональном Минздраве сообщили о семнадцатом пострадавшем после повторных взрывов на военном складе, которые произошли 9 августа. 

"Появился 17 пострадавший, он госпитализирован", - сообщили в ведомстве. Ранее в Минздраве сообщали о 16 пострадавших.

После повторных взрывов были госпитализированы 6 человек, двое из них - военнослужащие. 

Предыстория:

  • В результате взрывов на складе материально-технического обеспечения воинской части под Ачинском, которые произошли 5 августа, пострадали 14 человек, один человек погиб.
  • Сообщалось об эвакуации личного состава склада и более 3 тыс. человек местного населения в радиусе 20 км от хранилища. 
  • В Минобороны РФ заявили, что причиной пожара и взрывов, по предварительным данным, мог быть человеческий фактор.
  • 9 августа возле арсенала под Ачинском произошли новые взрывы. В региональном Минздраве сообщил об 11 пострадавших. Власти Ачинского района объявили о введении режима ЧС.

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Темы: Росcия взрыв жертвы


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