Взрывы на складе боеприпасов в РФ: количество пострадавших возросло до 31

Источник: ТАСС

Общее количество пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском (Красноярский край) возросло до 31.

Детали: В региональном Минздраве сообщили о семнадцатом пострадавшем после повторных взрывов на военном складе, которые произошли 9 августа.

"Появился 17 пострадавший, он госпитализирован", - сообщили в ведомстве. Ранее в Минздраве сообщали о 16 пострадавших.

После повторных взрывов были госпитализированы 6 человек, двое из них - военнослужащие.

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