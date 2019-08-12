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ООС: бойовики 8 разів відкривали вогонь

Понеділок, 12 серпня 2019, 07:28
ООС: бойовики 8 разів відкривали вогонь

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 12 серпня повідомив штаб ООС

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", -звітують військові.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

Теми: ООСДонбас
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