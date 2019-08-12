ООС: боевики 8 раз открывали огонь

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 12 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - повідомили у штабі.

Напомним: