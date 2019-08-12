ООС: боевики 8 раз открывали огонь
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 12 августа сообщил штаб ООС.
Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - повідомили у штабі.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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