ООС: боевики 8 раз открывали огонь

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Понедельник, 12 августа 2019, 07:28

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 12 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - повідомили у штабі.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс


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