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Укргідрометцентр попереджає про помаранчевий рівень небезпеки

Понеділок, 12 серпня 2019, 15:41

Джерело: прес-служба Укргідрометцентру

13-14 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов, грози, град та шквали.

Дослівно: "У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності (жовтий)".

Деталі: Вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни очікуються значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с ( ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

14 серпня у західних областях прогнозують зниження денної температури на 5-10° до 20-25°.

Крім того, 12-13 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Передісторія: 

  • 8 липня Україною пронеслася буря. У Києві та області повалило дерева, потрощило авто та затопило підземні пішохідні переходи.
  • На Рівненщині через негоду загинула людина.

Українська правда
Теми: погода
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