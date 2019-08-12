Укргидрометцентр предупреждает об оранжевом уровне опасности

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Понедельник, 12 августа 2019, 15:41

Источник: пресс-служба Укргидрометцентра

13-14 августа в Украине ожидается ухудшение погодных условий, грозы, град и шквалы.

Дословно: "В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности (желтый)".

Детали: Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

14 августа в западных областях прогнозируют снижение дневной температуры на 5-10° до 20-25°.

Кроме того, 12-13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Предыстория:

  • 8 июля над Украиной пронеслась буря. В Киеве и области ветер повалил деревья и поломал машины, ливень затопил подземные пешеходные переходы.
  • На Ровенщине из-за непогоды погиб человек.

Украинская правда

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Темы: погода


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