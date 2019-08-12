Укргидрометцентр предупреждает об оранжевом уровне опасности
Источник: пресс-служба Укргидрометцентра
13-14 августа в Украине ожидается ухудшение погодных условий, грозы, град и шквалы.
Дословно: "В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности (желтый)".
Детали: Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
14 августа в западных областях прогнозируют снижение дневной температуры на 5-10° до 20-25°.
Кроме того, 12-13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Предыстория:
- 8 июля над Украиной пронеслась буря. В Киеве и области ветер повалил деревья и поломал машины, ливень затопил подземные пешеходные переходы.
- На Ровенщине из-за непогоды погиб человек.
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