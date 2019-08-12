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За перемогою "Слуги народу" стоїть армія таємних комісарів – ЗМІ

Понеділок, 12 серпня 2019, 18:01
За перемогою Слуги народу стоїть армія таємних комісарів – ЗМІ

Джерело: "Громадське" з посиланням на голову штабу "Слуги народу" Олександра Корнієнка

На перемогу партії "Слуга народу" по мажоритарних округах працювала секретна мережа з 25-ти технологів-консультантів, які радили кандидатам, що потрібно робити.

Пряма мова Корнієнка за тиждень до виборів: "У нас є мережа технологів-консультантів. Це така напівсекретна історія. Ніхто не знає, хто вони. Ми не можемо їх "світити". 

Деталі: За його словами, технологів закріпили за областями, і вони консультували кандидатів-мажоритарників: вчили, як спілкуватись з виборцями, підбирали членів виборчих комісій, а інколи самі очолювали виборчий штаб кандидата. 

Корнієнко разом зі своїм університетським приятелем Артемом Михайлюком (№ 142 у списку "Слуги народу") на старті кампанії придумав їм назву - "комісари". Саме Михайлюк сформував команду комісарів.

Пряма мова Михайлюка: "Ми розуміли, що більшість мажоритарних кандидатів ніколи не мали відношення до виборів. Їм потрібна якась методологічна допомога, поради, підказки. Моя задача була сформувати таку команду, яка зможе їм допомагати".

В підпорядкуванні "Слуги народу" було 25 "комісарів". Їх закріпили за окремими регіонами.

За словами Михайлюка, у "комісарів", по суті, було чотири функції:

  • казати, що варто робити;
  • казати, що не варто робити;
  • казати, як робити;
  • подивившись зі сторони, дати зворотній зв’язок.

Імен "комісарів" Корнієнко та Михайлюк не розголошують.

Пряма мова Корнієнка: "Це українські спеціалісти, які працюють, скажімо так, на різних виборчих кампаніях. І вони на волонтерських засадах погодились допомогти".

Видання повідомляє, що одним із "комісарів" був Олександр Гінгізов. Він працював у Луганській області. Гінгізов був членом партії "Батьківщина", у 2012-му балотувався до облради від партії "УДАР" Віталія Кличка. У 2015-му очолив обласний осередок "Правого сектору".

Пряма мова "комісара" Гінгізова: "По суті я був представником центрального штабу в області. Спостерігав за тим, щоб все було в рамках закону і з нашої сторони, і зі сторони опонентів, наскільки це можливо".

Одним з його завдань, було пропонувати кандидату "як вирішити те чи інше питання, враховуючи його специфіку".

В Одеському регіоні працювали два "комісари". В областях із меншою кількістю округів — по одному.

Михайлюк підрахував, що тільки 20 зі 199 кандидатів відмовились від порад "комісарів" чи не прислуховувались до них. 

За словами Корнієнка, "комісари" працювали трохи більше місяця на волонтерських засадах.

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Нагадаємо: 

  • Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня. 
  • 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
  • За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій – "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобільшість у Раді отримала "Слуга народу" - 254 мандати, серед них 130 нардепів - мажоритарники.

Українська правда

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Теми: Верховна РадавибориСлуга народу
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