За перемогою "Слуги народу" стоїть армія таємних комісарів – ЗМІ
Джерело: "Громадське" з посиланням на голову штабу "Слуги народу" Олександра Корнієнка
На перемогу партії "Слуга народу" по мажоритарних округах працювала секретна мережа з 25-ти технологів-консультантів, які радили кандидатам, що потрібно робити.
Пряма мова Корнієнка за тиждень до виборів: "У нас є мережа технологів-консультантів. Це така напівсекретна історія. Ніхто не знає, хто вони. Ми не можемо їх "світити".
Деталі: За його словами, технологів закріпили за областями, і вони консультували кандидатів-мажоритарників: вчили, як спілкуватись з виборцями, підбирали членів виборчих комісій, а інколи самі очолювали виборчий штаб кандидата.
Корнієнко разом зі своїм університетським приятелем Артемом Михайлюком (№ 142 у списку "Слуги народу") на старті кампанії придумав їм назву - "комісари". Саме Михайлюк сформував команду комісарів.
Пряма мова Михайлюка: "Ми розуміли, що більшість мажоритарних кандидатів ніколи не мали відношення до виборів. Їм потрібна якась методологічна допомога, поради, підказки. Моя задача була сформувати таку команду, яка зможе їм допомагати".
В підпорядкуванні "Слуги народу" було 25 "комісарів". Їх закріпили за окремими регіонами.
За словами Михайлюка, у "комісарів", по суті, було чотири функції:
- казати, що варто робити;
- казати, що не варто робити;
- казати, як робити;
- подивившись зі сторони, дати зворотній зв’язок.
Імен "комісарів" Корнієнко та Михайлюк не розголошують.
Пряма мова Корнієнка: "Це українські спеціалісти, які працюють, скажімо так, на різних виборчих кампаніях. І вони на волонтерських засадах погодились допомогти".
Видання повідомляє, що одним із "комісарів" був Олександр Гінгізов. Він працював у Луганській області. Гінгізов був членом партії "Батьківщина", у 2012-му балотувався до облради від партії "УДАР" Віталія Кличка. У 2015-му очолив обласний осередок "Правого сектору".
Пряма мова "комісара" Гінгізова: "По суті я був представником центрального штабу в області. Спостерігав за тим, щоб все було в рамках закону і з нашої сторони, і зі сторони опонентів, наскільки це можливо".
Одним з його завдань, було пропонувати кандидату "як вирішити те чи інше питання, враховуючи його специфіку".
В Одеському регіоні працювали два "комісари". В областях із меншою кількістю округів — по одному.
Михайлюк підрахував, що тільки 20 зі 199 кандидатів відмовились від порад "комісарів" чи не прислуховувались до них.
За словами Корнієнка, "комісари" працювали трохи більше місяця на волонтерських засадах.
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Нагадаємо:
- Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.
- 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
- За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій – "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
- Монобільшість у Раді отримала "Слуга народу" - 254 мандати, серед них 130 нардепів - мажоритарники.