За победой "Слуги народа" стоит армия тайных комиссаров – СМИ

Источник: "Громадське" со ссылкой на главу штаба "Слуги народа" Александр Корниенко

На победу партии "Слуга народа" по мажоритарным округам работала секретная сеть из 25-ти технологов-консультантов, которые советовали кандидатам, что нужно делать.

Прямая речь Корниенко за неделю до выборов: "У нас есть сеть технологов-консультантов. Это такая полусекретных история. Никто не знает, кто они. Мы не можем их "светить".

Детали: По его словам, технологов закрепили за областями, и они консультировали кандидатов-мажоритарщиков: учили, как общаться с избирателями, подбирали членов избирательных комиссий, а иногда сами возглавляли избирательный штаб кандидата.

Корниенко вместе со своим университетским приятелем Артемом Михайлюком (№ 142 в списке "Слуги народа") на старте кампании придумал им название - "комиссары". Именно Михайлюк сформировал команду комиссаров.

Прямая речь Михайлюка: "Мы понимали, что большинство мажоритарных кандидатов никогда не имели отношения к выборам. Им нужна какая методологическая помощь, советы, подсказки. Моя задача была сформировать такую ​​команду, которая сможет им помогать".

В подчинении "Слуги народа" было 25 "комиссаров". Их закрепили за отдельными регионами.

По словам Михайлюка, у "комиссаров", по сути, было четыре функции:

говорить, что следует делать;

говорить, что не стоит делать;

говорить, как делать;

посмотрев со стороны, дать обратную связь.

Имен "комиссаров" Корниенко и Михайлюк не разглашают.

Прямая речь Корниенко: "Это украинские специалисты, работающие, скажем так, на разных избирательных кампаниях. И они на волонтерских началах согласились помочь".

Издание сообщает, что одним из "комиссаров" был Александр Гингизов. Он работал в Луганской области. Гингизов был членом партии "Батькивщина", в 2012-м баллотировался в облсовет от партии "УДАР" Виталия Кличко. В 2015-м возглавил областное отделение "Правого сектора".

"Комиссар" Гингизов: "По сути, я был представителем центрального штаба в области. Наблюдал за тем, чтобы все было в рамках закона и с нашей стороны, и со стороны оппонентов, насколько это возможно".

Одним из его задач было предлагать кандидату "как решить тот или иной вопрос, учитывая его специфику".

В Одесском регионе работали два "комиссара". В областях с меньшим количеством округов - по одному.

Михайлюк подсчитал, что только 20 из 199 кандидатов отказались от советов "комиссаров" или не прислушивались к ним.

По словам Корниенко, "комиссары" работали чуть больше месяца на волонтерских началах.

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Напомним: