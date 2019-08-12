Зеленський уточнив указ про звільнення генерала Цигикала

Джерело: укази Офісу президента

Президент Володимир Зеленський уточнив указ про звільнення генерала Петра Цигикала з військової служби.

Дослівно: Внести до указу президента № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "у запас" словами "у зв’язку з проведенням організаційних заходів".

Що було раніше: 31 травня Зеленський звільнив Цигикала не тільки з військової служби, а й з посади голови Державної прикордонної служби.

Причини звільнення не було вказано. Цигикалу залишили право носити військову форму одягу.

"Звільнити генерала армії Цигикала... з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", - йшлося в попередньому указі.

Деталі: У статті 26 закону про "Про військовий обов'язок і військову службу" серед причин звільнення є "проведення організаційних заходів", проте перелік відповідних заходів не вказується.

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