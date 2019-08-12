Зеленський уточнив указ про звільнення генерала Цигикала

10330 переглядів
Понеділок, 12 серпня 2019, 18:38

Джерело: укази Офісу президента

Президент Володимир Зеленський уточнив указ про звільнення генерала Петра Цигикала з військової служби.

Дослівно: Внести до указу президента № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "у запас" словами "у зв’язку з проведенням організаційних заходів".

Що було раніше: 31 травня Зеленський звільнив Цигикала не тільки з військової служби, а й з посади голови Державної прикордонної служби.

Причини звільнення не було вказано. Цигикалу залишили право носити військову форму одягу.

"Звільнити генерала армії Цигикала... з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", - йшлося в попередньому указі.

Деталі: У статті 26 закону про "Про військовий обов'язок і військову службу" серед причин звільнення є "проведення організаційних заходів", проте перелік відповідних заходів не вказується. 

Передісторія:

  • Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.
  • Отримав звання генерала армії України 2 травня 2019 року.
  • Новим головою ДПСУ став полковник Сергія Дейнека.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Прикордонна служба звільнення укази


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Проблема автоквот: бізнес просить Зеленського вплинути на президента Польщі 12 серпня 2019, 14:32
Зеленський "розгромив" силовиків через бурштин, бо "не допомагають країні" 12 серпня 2019, 13:16
Зеленський вибив з головного лісівника Житомирщини звільнення "за власним" 12 серпня 2019, 12:53
Усі новини
Головні новини
Популярний український мультфільм зняли з показу в окупованому Криму
ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів. Список
Труба відповів на закид про рейдерство і сказав, на що перетворився Порошенко
Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення "Прямого"
Усі новини
соціум

5 причин взяти тварину із притулку

здоров'я

Як діагностувати рак яєчників, коли ще немає симптомів

їжа

4 причини снідати