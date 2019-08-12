Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Цигикала
Источник: указ №592 Офиса президента
Президент Владимир Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Петра Цигикал с военной службы.
Дословно: Внести в указ президента № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий".
Что было раньше: 31 мая Зеленский уволил Цигикала не только с военной службы, но и с должности председателя Государственной пограничной службы.
Причины увольнения не было указано. Цигикалу оставили право носить военную форму одежды.
"Уволить генерала армии Цигикала ... с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды", - говорилось в предыдущем указе.
Детали: В статье 26 закона о "О воинской обязанности и военной службе" среди причин увольнения является "проведение организационных мероприятий", однако перечень соответствующих мероприятий не указывается.
Предыстория:
- Цигикал возглавлял Государственную пограничную службу с июля 2017 года.
- Он получил звание генерала армии Украины 2 мая 2019 года.
- Новым председателем ГПСУ стал полковник Сергей Дейнека.
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