Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Цигикала

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Понедельник, 12 августа 2019, 18:38

Источник: указ №592 Офиса президента

Президент Владимир Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Петра Цигикал с военной службы.

Дословно: Внести в указ президента № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий".

Что было раньше: 31 мая Зеленский уволил Цигикала не только с военной службы, но и с должности председателя Государственной пограничной службы.

Причины увольнения не было указано. Цигикалу оставили право носить военную форму одежды.

"Уволить генерала армии Цигикала ... с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды", - говорилось в предыдущем указе.

Детали: В статье 26 закона о "О воинской обязанности и военной службе" среди причин увольнения является "проведение организационных мероприятий", однако перечень соответствующих мероприятий не указывается.

Предыстория:

  • Цигикал возглавлял Государственную пограничную службу с июля 2017 года.
  • Он получил звание генерала армии Украины 2 мая 2019 года.
  • Новым председателем ГПСУ стал полковник Сергей Дейнека.

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Темы: Зеленский Пограничная служба увольнение указы


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