Мілітаризація дітей в ОРДО: інструкторам оголосили підозри

Джерело: Генпрокуратура

Генпрокуратура повідомила про підозру керівництву так званих військово-патріотичних рухів ОРДО "Спартанці", "Амазонки" та "Молода гвардія" у кримінальному провадженні на підставі публікації "Української правди".

Повідомлення Генпрокуратури: "Управлінням процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 06.05.2019, розпочатому на підставі публікації "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей", розміщеної на інтернет-сайті "Українська правда".

Деталі: Прокуратура встановила, що керівники вказаних рухів підтримують російську неоімперську геополітичну доктрину "Російський світ" та ідеї від’єднання Донецької області від України.

За даними слідства, керівники "патріотичних клубів" вербують мешканців Донецької області віком від 5 до 18 років під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на військово-спортивних заходах. Дітей вчать поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами, щоб у подальшому вони долучалися до терористичної діяльності проти сил АТО та ООС.

Проти інструкторів молодіжних мілітаристських організацій відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), ч.1 ст. 260 КК (створення незаконних воєнізованих формувань та участь у їх діяльності), ч.3 ст. 260 КК (керівництво незаконними воєнізованими формуваннями), ч.2 ст. 438 КК (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою).

Що було раніше: 5 травня 2019 року "Східна правозахисна група" оприлюднила відео, на якому в "таборах вишколу" і псевдопатріотичних клубах окупованого Донбасу дітей і підлітків готують до участі у воєнних діях на боці "ДНР".

На думку правозахисників, НВФ "ДНР" разом зі Збройними Силами РФ готують плацдарм для нового етапу гібридної війни.