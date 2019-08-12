Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мілітаризація дітей в ОРДО: інструкторам оголосили підозри

Понеділок, 12 серпня 2019, 19:06

Джерело: Генпрокуратура

Генпрокуратура повідомила про підозру керівництву так званих військово-патріотичних рухів ОРДО "Спартанці", "Амазонки" та  "Молода гвардія" у кримінальному провадженні на підставі публікації "Української правди".

Повідомлення Генпрокуратури: "Управлінням процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 06.05.2019, розпочатому на підставі публікації "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей", розміщеної на інтернет-сайті "Українська правда".

Деталі: Прокуратура встановила, що керівники вказаних рухів підтримують російську неоімперську геополітичну доктрину "Російський світ" та ідеї від’єднання Донецької області від України. 

За даними слідства, керівники "патріотичних клубів" вербують мешканців Донецької області віком від 5 до 18 років під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на військово-спортивних заходах. Дітей вчать поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами, щоб у подальшому вони долучалися до терористичної діяльності проти сил АТО та ООС.

Проти інструкторів молодіжних мілітаристських організацій відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), ч.1 ст. 260 КК (створення незаконних воєнізованих формувань та участь у їх діяльності), ч.3 ст. 260 КК (керівництво незаконними воєнізованими формуваннями), ч.2 ст. 438 КК (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою).

Що було раніше: 5 травня 2019 року "Східна правозахисна група" оприлюднила відео, на якому в "таборах вишколу" і псевдопатріотичних клубах окупованого Донбасу дітей і підлітків готують до участі у воєнних діях на боці "ДНР".

На думку правозахисників, НВФ "ДНР" разом зі Збройними Силами РФ готують плацдарм для нового етапу гібридної війни.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураОРДЛОдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: