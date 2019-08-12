Милитаризация детей в ОРДО: инструкторам объявили подозрения

Источник: Генпрокуратура

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководству так называемых военно-патриотических движений ОРДО "Спартанцы", "Амазонки" и "Молодая гвардия" в уголовном производстве на основании публикации "Украинской правды".

Сообщение Генпрокуратуры: "Управление процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве от 06.05.2019, начатом на основании публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризуют детей" на интернет-сайте "Украинская правда".

Детали: Прокуратура установила, что руководители указанных движений поддерживают русскую неоимперскую доктрину "Русский мир" и идею отсоединения Донецкой области от Украины.

По данным следствия, руководители "патриотических клубов" вербуют жителей Донецкой области в возрасте от 5 до 18 лет под видом военно-патриотического обучения и выступлений на военно-спортивных мероприятиях. Детей учат обращению с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, чтобы в дальнейшем они приобщались к террористической деятельности против сил АТО и ООС.

Против инструкторов молодежных милитаристских организаций открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч.3 ст. 260 УК (руководство не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями), ч.2 ст. 438 УК (совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой).

Что было раньше: 5 мая 2019 года "Восточная правозащитная группа" обнародовала видео, на котором в "лагерях подготовки" и псевдопатриотических клубах оккупированного Донбасса детей и подростков готовят к участию в военных действиях на стороне "ДНР".

По мнению правозащитников, НВФ "ДНР" вместе с Вооруженными Силами РФ готовят плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.