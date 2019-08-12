Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Милитаризация детей в ОРДО: инструкторам объявили подозрения

Понедельник, 12 августа 2019, 19:06

Источник: Генпрокуратура 

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководству так называемых военно-патриотических движений ОРДО "Спартанцы", "Амазонки" и "Молодая гвардия" в уголовном производстве на основании публикации "Украинской правды".

Сообщение Генпрокуратуры: "Управление процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве от 06.05.2019, начатом на основании публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризуют детей" на интернет-сайте "Украинская правда".

Детали: Прокуратура установила, что руководители указанных движений поддерживают русскую неоимперскую доктрину "Русский мир" и идею отсоединения Донецкой области от Украины.

По данным следствия, руководители "патриотических клубов" вербуют жителей Донецкой области в возрасте от 5 до 18 лет под видом военно-патриотического обучения и выступлений на военно-спортивных мероприятиях. Детей учат обращению с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, чтобы в дальнейшем они приобщались к террористической деятельности против сил АТО и ООС. 

Против инструкторов молодежных милитаристских организаций открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч.3 ст. 260 УК (руководство не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями), ч.2 ст. 438 УК (совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой). 

Что было раньше: 5 мая 2019 года "Восточная правозащитная группа" обнародовала видео, на котором в "лагерях подготовки" и псевдопатриотических клубах оккупированного Донбасса детей и подростков готовят к участию в военных действиях на стороне "ДНР". 

По мнению правозащитников, НВФ "ДНР" вместе с Вооруженными Силами РФ готовят плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураОРДЛОдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: