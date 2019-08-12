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У Медведчука заявили про апетити до комітетів Ради

Понеділок, 12 серпня 2019, 21:00
У Медведчука заявили про апетити до комітетів Ради

Джерело: сайт ОПЗЖ 

"Опозиційна платформа – За життя" запропонувала створити два нові комітети – з рішень проблем Донбасу та з питань сім'ї, і очолити три – зі свободи слова, регламенту Верховної Ради і захисту прав людини.

Деталі: Такий розподіл комітетів випливає з підрахунків партією результатів голосування на парламентських виборах. "Слузі народу" відходить 14 позицій глав, заступників і секретарів комітетів, а "Опозиційній платформі" – 3 відповідні посади. 

Заява партії: "Ми вважаємо принципово важливим створення двох нових комітетів: Комітету з питань комплексного вирішення проблем Донецької та Луганської областей і Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту. 

Головною функцією опозиції завжди був контроль за діяльністю влади та недопущенням порушень демократичних стандартів правової держави. Для цього опозиція має очолити комітети, до відання яких відноситься свобода слова і діяльність ЗМІ, захист прав людини, регламентні процедури парламенту і контроль над витрачанням коштів державного бюджету".

Історія питання:

  • 6 серпня співголова "Опозиційної платформи" Вадим Рабінович заявив, що у Верховній Раді 9-го скликання партія готова запропонувати кандидатуру на посаду віце-спікера, але це не буде кум Путіна Віктор Медведчук.

Українська правда

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Теми: МедведчукОПЗЖ
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