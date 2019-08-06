Рабінович: Опозиція згодна на свого віце-спікера, але ним буде не Медведчук

12621 перегляд
Вівторок, 6 серпня 2019, 23:45

Джерело: сайт партії 

Співголова "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що у Верховній Раді 9-го скликання партія готова запропонувати кандидатуру на посаду віце-спікера, але не свого лідера Віктора Медведчука.

Пряма мова: Верховна Рада восьмого скликання опозиції взагалі нічого не дала – нуль комітетів, нуль контролюючих функцій. Тому вони і безбожно крали. 

Нинішня влада має скласти іспит на демократичність і віддати опозиції не тільки місце в президії Верховної Ради, а й комітети, які реально контролюють економічні та фінансові питання і рішення. Наприклад, одним із таких комітетів може бути бюджетний комітет.

Віктор Медведчук вже мав досвід роботи і першим віце-спікером, і віце-спікером. Тому претендувати на це крісло він не буде, партійна робота для нього зараз – пріоритет. Разом з тим хочу підкреслити, що в нашій політичній силі чимало гідних кандидатур...

Що передувало: 6 серпня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, що на пост віце-спікера Верховної Ради дев'ятого скликання народні депутати обиратимуть одного з кандидатів від опозиційних фракцій.

За його словами, представники опозиції мають самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, "це по-демократичному".

Знати більше: Вороги чи союзники: з ким партія Зеленського може народу служити

Голос Кремля. Кого Фірташ, Льовочкін і Медведчук взяли у список

"Продавці Путіна" і "Партія миру". Чому не зійшлися Медведчук і Ахметов

Передісторія: 

  • Раніше стосовно посад для представників опозиції в Раді висловлювався представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус. Він казав, що коаліція в Раді "забере все міністерські крісла", а опозиції віддадуть "деякі комітети".
  • На парламентських виборах "Опозиційна платформа – За життя" взяла 13,05% голосів. У сумі по мажоритарці і за списками до парламенту пройшли 43 кандидати партії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада опозиція Рабінович


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на віце-спікера 6 серпня 2019, 20:25
Іще один Білозір може стати депутатом  6 серпня 2019, 19:36
В "Слузі народу" заговорили про правила роботи ЗМІ в умовах війни 6 серпня 2019, 17:56
Усі новини
Головні новини
Луценко заявив, що слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства Шеремета
Арахамія озвучив список претендентів на пост прем'єр-міністра
Українського політв'язня Росії звільнили з кримської колонії
Суд задовольнив позов "С14" проти "Громадського", яке назвало організацію "неонацистською"
Усі новини
їжа

Нові правила маркування продуктів. Дізнайтеся більше

читай!

Що почитати: 7 новинок від українських видавництв

читай!

Як менше скролити і більше читати: 5 порад