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Рабінович: Опозиція згодна на свого віце-спікера, але ним буде не Медведчук

Вівторок, 6 серпня 2019, 23:45

Джерело: сайт партії 

Співголова "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що у Верховній Раді 9-го скликання партія готова запропонувати кандидатуру на посаду віце-спікера, але не свого лідера Віктора Медведчука.

Пряма мова: Верховна Рада восьмого скликання опозиції взагалі нічого не дала – нуль комітетів, нуль контролюючих функцій. Тому вони і безбожно крали. 

Нинішня влада має скласти іспит на демократичність і віддати опозиції не тільки місце в президії Верховної Ради, а й комітети, які реально контролюють економічні та фінансові питання і рішення. Наприклад, одним із таких комітетів може бути бюджетний комітет.

Віктор Медведчук вже мав досвід роботи і першим віце-спікером, і віце-спікером. Тому претендувати на це крісло він не буде, партійна робота для нього зараз – пріоритет. Разом з тим хочу підкреслити, що в нашій політичній силі чимало гідних кандидатур...

Що передувало: 6 серпня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, що на пост віце-спікера Верховної Ради дев'ятого скликання народні депутати обиратимуть одного з кандидатів від опозиційних фракцій.

За його словами, представники опозиції мають самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, "це по-демократичному".

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Передісторія: 

  • Раніше стосовно посад для представників опозиції в Раді висловлювався представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус. Він казав, що коаліція в Раді "забере все міністерські крісла", а опозиції віддадуть "деякі комітети".
  • На парламентських виборах "Опозиційна платформа – За життя" взяла 13,05% голосів. У сумі по мажоритарці і за списками до парламенту пройшли 43 кандидати партії.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаопозиціяРабінович
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