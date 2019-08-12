Источник: сайт ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила создать два новых комитета – по решению проблем Донбасса и по вопросам семьи, и возглавить три – по свободе слова, регламенту парламента и контролю над госбюджетом.

Детали: Такое распределение комитетов следует из подсчетов партией результатов голосования на парламентских выборах. "Слуге народа" полагается 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционной платформе" – по 3 соответствующих должности.

Заявление партии: "Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой та Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта.

К главной функции оппозиции всегда относился контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого в демократическом парламенте оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры самого парламента и контроль над расходованием средств Государственного бюджета".

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