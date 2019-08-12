У Медведчука заявили об аппетитах к комитетам Рад

506 просмотров
Понедельник, 12 августа 2019, 21:00

Источник: сайт ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила создать два новых комитета – по решению проблем Донбасса и по вопросам семьи, и возглавить три – по свободе слова, регламенту парламента и контролю над госбюджетом.

Детали: Такое распределение комитетов следует из подсчетов партией результатов голосования на парламентских выборах. "Слуге народа" полагается 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционной платформе" – по 3 соответствующих должности.

Заявление партии: "Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой та Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта.

К главной функции оппозиции всегда относился контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого в демократическом парламенте оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры самого парламента и контроль над расходованием средств Государственного бюджета".

История вопроса:

  • 6 августа сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что в Верховной Раде 9-го созыва партия готова предложить кандидатуру на должность вице-спикера, но это не будет кум Путина Виктор Медведчук.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Медведчук ОПЗЖ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Три войны, на которые обречен Зеленский 8 августа 2019, 06:01
"Коллаборанты и предатели": Коломойский жестко прошелся по Бойко и Медведчуку 6 августа 2019, 14:56
Медведчук ответил Порошенко, перед кем "опускал голову" 2 августа 2019, 01:19
Все новости
Главные новости
Популярный украинский мультфильм сняли с показу в оккупированном Крыму
ЦИК зарегистрировала первых 25 нардепов. Список
Труба ответил на упрек о рейдерстве и сказал, во что превратился Порошенко
Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата "Прямого"
Все новости
социум

5 причин взять животное из приюта

спорт

Бегать ли марафоны и как поддержать мотивацию

здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів