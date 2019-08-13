Війна на сході: Окупанти здійснили 10 обстрілів за добу, є поранений
Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:
- поблизу Харчовика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
- в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;
- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- в районі Пісків - великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 2 рази:
- поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;
- неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби, 13 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- в районі Водяного – зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.