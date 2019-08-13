Війна на сході: Окупанти здійснили 10 обстрілів за добу, є поранений

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:

- поблизу Харчовика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

- двічі неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

- в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;

- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;

- в районі Пісків - великокаліберних кулеметів;

- поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 2 рази:

- поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;

- неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби, 13 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

- в районі Водяного – зі стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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