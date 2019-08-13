Война на востоке: Оккупанты провели 10 обстрелов за сутки, есть раненый

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Вторник, 13 августа 2019, 07:45

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов:

- вблизи Пищевика - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Широкиного - с применением ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Павлополь - из стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- в районе Песков – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 2 раза:

- вблизи Зайцевого - из снайперского оружия;
- неподалеку Майорска - с применением из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним:

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Темы: ООС боевые действия


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