Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу на старті турніру WTA в Цинциннаті

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Вівторок, 13 серпня 2019, 09:01

Джерело: Федерація тенісу України

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу Каролін Возняцкі у стартовому поєдинку на турнірі найвищої категорії в Цинциннаті.

Текст повідомлення: "Даяна Ястремська виграла стартовий поєдинок на турнірі найвищої категорії в Цинциннаті".

Деталі: Обидва сети з Возняцкі закінчилися з результатом 6:4. 

 

Передісторія:

  • У липні Ястремська вперше в своїй кар’єрі пробилась в четверте коло найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому – Вімблдон.
  • У травні Ястремська стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Internationaux de Strasbourg у французькому місті Страсбург з призовим фондом $250 тисяч.

Українська правда

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Теми: спорт


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