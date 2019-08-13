Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу на старті турніру WTA в Цинциннаті

Джерело: Федерація тенісу України

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу Каролін Возняцкі у стартовому поєдинку на турнірі найвищої категорії в Цинциннаті.

Текст повідомлення: "Даяна Ястремська виграла стартовий поєдинок на турнірі найвищої категорії в Цинциннаті".

Деталі: Обидва сети з Возняцкі закінчилися з результатом 6:4.

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