Ястремская победила экс-первую ракетку мира на старте турнира WTA в Цинциннати
Вторник, 13 августа 2019, 09:01
Источник: Федерация тенниса Украины
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки в стартовом поединке на турнире высшей категории в Цинциннати.
Текст сообщения: "Даяна Ястремская выиграла стартовый поединок на турнире высшей категории в Цинциннати".
Детали: Оба сета с Возняцки закончились с результатом 6:4.
Предыстория:
- В июле Ястремская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг престижного травяного турнира серии Большого Шлема – Уимблдон.
- В мае Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Internationaux de Strasbourg во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 тысяч.
Украинская правда