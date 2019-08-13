Ястремская победила экс-первую ракетку мира

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Вторник, 13 августа 2019, 09:01

Источник: Федерация тенниса Украины

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки в стартовом поединке на турнире высшей категории в Цинциннати.

Текст сообщения: "Даяна Ястремская выиграла стартовый поединок на турнире высшей категории в Цинциннати".

Детали: Оба сета с Возняцки закончились с результатом 6:4. 

 

Предыстория:

  • В июле Ястремская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг престижного травяного турнира серии Большого Шлема – Уимблдон.
  • В мае Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Internationaux de Strasbourg во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 тысяч.

Украинская правда

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Темы: спорт


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