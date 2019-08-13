Источник: Федерация тенниса Украины

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки в стартовом поединке на турнире высшей категории в Цинциннати.

Текст сообщения: "Даяна Ястремская выиграла стартовый поединок на турнире высшей категории в Цинциннати".

Детали: Оба сета с Возняцки закончились с результатом 6:4.

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