Рекордний Вімблдон: дві українки вперше вийшли в 1/8 травяного Grand Slam

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в своїй кар’єрі пробилась в четверте коло найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому - Вімблдон.

У третьому колі змагань українка в двох сетах обіграла швейцарку Вікторію Голубич - 7:5, 6:3.

Both through to the fourth round in straight sets



Dayana Yastremska

✅ @BautistaAgut #Wimbledon pic.twitter.com/BMuik6HRD5