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Рекордний Вімблдон: дві українки вперше вийшли в 1/8 травяного Grand Slam

П'ятниця, 5 липня 2019, 18:00

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в своїй кар’єрі пробилась в четверте коло найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому - Вімблдон.

У третьому колі змагань українка в двох сетах обіграла швейцарку Вікторію Голубич - 7:5, 6:3.

Ястремська приєдналася до Еліни Світоліної, яка кількома годинами раніше також подолала цю стадію турніру.

Таким чином, вперше в історії Вімблдону на другому тижні зіграють одразу дві українки.

Своїми результатами у Лондоні дівчата повторили національний тенісний рекорд, оскільки до 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam дві українки виходили лише одного разу.

Минулого року на US Open в 1/8 пробилися Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

В четвертому колі Вімблдону Ястремська зустрінеться з Чжан Шуай з Китаю, яка у п'ятницю обіграла Каролін Возняцкі.

Євген Будерацький, УП
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