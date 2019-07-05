Рекордний Вімблдон: дві українки вперше вийшли в 1/8 травяного Grand Slam
19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в своїй кар’єрі пробилась в четверте коло найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому - Вімблдон.
У третьому колі змагань українка в двох сетах обіграла швейцарку Вікторію Голубич - 7:5, 6:3.
Both through to the fourth round in straight sets— Wimbledon (@Wimbledon) 5 липня 2019 р.
✅ Dayana Yastremska
✅ @BautistaAgut #Wimbledon pic.twitter.com/BMuik6HRD5
Ястремська приєдналася до Еліни Світоліної, яка кількома годинами раніше також подолала цю стадію турніру.
Таким чином, вперше в історії Вімблдону на другому тижні зіграють одразу дві українки.
Своїми результатами у Лондоні дівчата повторили національний тенісний рекорд, оскільки до 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam дві українки виходили лише одного разу.
Минулого року на US Open в 1/8 пробилися Еліна Світоліна і Леся Цуренко.
В четвертому колі Вімблдону Ястремська зустрінеться з Чжан Шуай з Китаю, яка у п'ятницю обіграла Каролін Возняцкі.
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