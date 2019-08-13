"Укрзалізниця" порадила, як реагувати на вимогу провідника збирати постіль

Джерело: прес-служба "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" повідомили, що навіть попри вимогу провідника, постіль у поїзді після себе можна не збирати.

Дослівно: "Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі".

Деталі: Відзначається, що з початку 2019 року з поїздів викрали 6,9 тисяч одиниць інвентарю на майже 400 тисяч гривень.

Зокрема, 2417 махрових рушників, 957 простирадл, 638 ковдр, 875 наволочок, 47 подушок, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 180 склянок.

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