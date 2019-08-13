"Укрзалізниця" порадила, як реагувати на вимогу провідника збирати постіль
Вівторок, 13 серпня 2019, 12:37
Джерело: прес-служба "Укрзалізниці"
В "Укрзалізниці" повідомили, що навіть попри вимогу провідника, постіль у поїзді після себе можна не збирати.
Дослівно: "Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі".
Деталі: Відзначається, що з початку 2019 року з поїздів викрали 6,9 тисяч одиниць інвентарю на майже 400 тисяч гривень.
Зокрема, 2417 махрових рушників, 957 простирадл, 638 ковдр, 875 наволочок, 47 подушок, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 180 склянок.
Нагадаємо:
- 1 серпня "Залізниця без корупції" повідомила, що філія "Центр сервісного забезпечення" Укрзалізниці за результатами тендеру підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень. (Приблизно по 4 тисячі гривень за рушник, що більше ніж в 4 рази дорожче ціни на відповідні товари)
- Після оприлюдення у ЗМІ інформації про закупівлю вишиванок та рушників на 1,53 мільйона гривень, керівник Укрзалізниці Євген Кравцов написав, що в УЗ вирішили відмовитися від такого тендеру.
- 26 липня директором з питань закупівель АТ "Укрзалізниця" призначено Сергія Довгаленка.
Українська правда